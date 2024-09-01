В субботу Андрей Трусов и Евгений Богодайко пополнили медальную копилку сборной Украины серебряной и бронзовой наградами. Очередной шанс на медаль украинцы получили в заплыве на 100 метров брассом, пишет 24 канал.

Читайте также Есть второе "золото" Украины на турнире: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 1 сентября

Богодайко стал призером Паралимпиады

Во втором квалификационном заплыве Богодайко финишировал с четвертым результатом, а Трусов завершил дистанцию с шестым временем. В финале украинцам противостояли параплаватели из Китая (двое), Великобритании, США (двое) и Колумбии.

Финальный заплыв Богодайко проплыл с третьим результатом. Украинский пловец получил бронзовую медаль Паралимпийских игр.

Вторым в этом финале финишировал Андрей Трусов. Однако его сразу дисквалифицировали, поэтому украинец остался без награды.

Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, украинцы получили 2 медали: "золото" в прыжках в длину завоевала Оксана Зубковская, а "серебро" - Роман Полянский в академической гребле.

Отметим, что медали в плавании на Паралимпиаде-2024 получили также Александр Комаров, Ирина Пойда, Анна Гонтарь, Антон Коль, Ярослав Денисенко, Андрей Трусов, Евгений Богодайко, Марина Поддубная и Анна Стеценко.