Влад Епифанов, украинский парагребец, выступил на финальной дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. В решающем заезде параатлет показал лучший результат, пишет 24 Канал.

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Влад Епифанов выиграл "золото" Паралимпиады-2024

Украинский парагребец завоевал золотую медаль Паралимпийских игр-2024. Влад Епифанов завершил финальный заезд на первом месте в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Для Украины это первое "золото" на Играх-2024 в Париже в гребле на байдарках и каноэ. В целом это 81 награда для паралимпийской сборной. Всего в медальном зачете Украина имеет 2 золотые, 27 серебряных и 32 бронзовые награды.

Напомним, что сегодня Украину в гребле также представляли другие спортсмены. Марина Мажула стала серебряным призером, а Андрей Кривчун, несмотря на второй результат в полуфинале, пришел восьмым в решающем заезде.