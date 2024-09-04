В среду, 4 сентября, состоялось шесть финальных заплывов с участием украинских спортсменов. В одном из них соревновалась двукратный призер Паралимпиады в Париже Анна Стеценко, пишет 24 Канал.

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Третья награда Стеценко на Паралимпиаде в Париже

Во время утренней сессии украинская пловчиха завершила дистанцию 100 метров вольным стилем с третьим временем. Это позволило ей квалифицироваться в финал.

В финальном заплыве соперницами украинки были пловчихи из Италии, Германии, Бразилии (две), Японии, Испании и Австралии. Стеценко стартовала с третьей дорожки.

По итогу финала украинка финишировала на втором месте. Она показала время – 1:00.39.

Результат заплыва на 100 метров / скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024

Анна Стеценко стала серебряной медалисткой Паралимпиады-2024. Это уже третья награда пловчихи из Днепра на Паралимпиаде-2024.

Ранее 32-летняя спортсменка получила "бронзу" на дистанции 400 метров вольным стилем и серебряную медаль на стометровке на спине. Анна соревнуется в классе S12.