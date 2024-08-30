Олександр Комаров виграв ранкову кваліфікацію на 100 метрів вільним стилем у класі S5. Час 1:11.26). Український плавець тримав шанс у другий змагальний день поспіль здобути медаль Ігор у Парижі, пише 24 Канал.

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Комаров знову на подіумі

29 серпня Комаров завоював "бронзу" на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5. Після чого на церемонії нагородження показав позицію свою та усіх українців до "нейтральних" атлетів.

У фіналі на 100 метрів Олександр змагався із суперниками із Китаю (двоє), Італії, Іспанії, Малайзії та Японії. Також у цьому запливі був представник ворожої країни.

Олександр стартував із 5-ї доріжки. Першу частину Комаров перетнув другим, поступаючись китайцю.

Олександр Комаров – паралімпійський чемпіон у плаванні 2024. Перше "золото" для України у Парижі.

Це вже 6-та медаль для України на цих Паралімпійських іграх-2024.