24-річна легкоатлетка з Кременчука взяла участь у змаганнях з бігу на дистанції 200 метрів. Спортсменка мала шанс записати ще одну олімпійську нагороду у свій актив, пише 24 Канал.

Читайте також Плавець з Маріуполя Комаров із рекордом здобув перше "золото" України Паралімпійських ігор-2024

Кобзар на подіумі

У фіналі з бігу на дистанції 200 метрів Наталія Кобзар змагалася з представницями Таїланду, США (двоє), ПАР, Франції, Китаю (двоє) та однією "нейтральною".

Наталія розпочала змагання на 9 доріжці. Представниця Китаю одразу взяла хороший тайм і весь час була першою, ставши паралімпійською чемпіонкою вдруге у кар'єрі.

Наталія Кобзар вела активну боротьбу, спочатку вона відставала від своїх суперниць, однак згодом наздогнала і вирвала другу позицію. Українка вдруге стала срібною призеркою турніру.



Результати забігу на 200 метрів / Скриншот із сайту Паралімпіади

Відзначимо, що Наталія Кобзар є також срібною призеркою Паралімпіади у Токіо.