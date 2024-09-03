У вівторок, 3 вересня, відбувся фінальний заплив на дистанцію 200 метрів комплексним плаванням у класі SМ11. За нагороди боролися українці Михайло Сербін та Данило Чуфаров, пише 24 Канал.

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Друга медаль Чуфарова в Парижі

У медальному фіналі взяли участь вісім параплавців. Суперниками українців були спортсмени з Колумбії, Нідерландів, Китаю, Чехії та Португалії. Сербін стартував з п'ятою доріжки, а Чуфаров з шостою.

За підсумком запливу Данило Чуфаров фінішував на другому місці. Український плавець став срібним призером Паралімпійських ігор-2024.

Михайло Сербін зупинився за крок від п'єдесталу. 20-річний плавець завершив дистанційний заплив на четвертому місці.

Результат фінального запливу / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Нагадаємо, що Михайло Сербін вже здобув золоту медаль на Паралімпіаді-2024 в Парижі. Українець був найкращим на дистанції 100 метрів на спині. Михайло завершив заплив зі світовим рекордом. Тоді ж виступав Данило Чуфаров, який здобув бронзову нагороду.