Український веслувальник, Роман Полянський, змагався за медалі у фінальному запливі у парній одиночці, клас PR1. Спортсмен показав хороший результат на дистанції та здобув срібну медаль Паралімпіади-2024, повідомляє 24 канал.

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Роман Полянський "срібний" призер Паралімпіади-2024

На вирішальній дистанції український веслувальник завершив заплив з другим результатом. Полянський здобув срібну нагороду для України. У кар'єрі Романа це вже третя медаль у академічному веслуванні.

Також у інших фіналах з академічного веслування, сьогодні національну команду будуть представляти Анна Айсанова, Ярослав Коюда, Дар'я Котик та Станіслав Самолюк.