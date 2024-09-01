Українські параплавці взяли участь у запливі на дистанції 100 метрів на спині у класі S11. Данило Чуфаров та Михайло Сербін успішно подолали кваліфікацію, пише 24 канал.

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Михайло Сербін здобув золоту медаль на Паралімпіаді-2024

За підсумками кваліфікаційного запливу українці потрапили до фінального запливу. Чуфаров показав другий результат, а Сербін – четвертий.

У фінальному запливі Сербін був першим на фініші. Він став володарем золотої медалі. Ба більше, 20-річний плавець встановив світовий рекорд на 100 метрів на спині. Михайло показав час – 1:05.84.

Чуфаров завершив дистанцію з третім результатом. Український плавець здобув бронзову медаль.

Результати запливу на 100 метрів на спині / Скриншот із офіційного сайту Паралімпіади

Довідка. Михайло Сербін завоював свою першу золоту медаль на Іграх. У Токіо-2020 українець був срібним призером. Данило Чуфаров має у своєму активі два "срібла" та три бронзових медалі Паралімпіад. У 2008 та у 2012 роках він був срібним та бронзовим призером, а ще одну "бронзу" здобув на Паралімпіаді-2016.

Золота медаль Сербіна стала третьої для України на Паралімпіаді. Першу нагороду найвищого ґатунку виграв Олександр Комаров, а другу легкоатлетка Оксана Зубковська.

Відзначимо, що медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024 здобули також Олександр Комаров, Ірина Пойда, Анна Гонтар, Антон Коль, Ярослав Денисенко, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко, Марина Піддубна та Анна Стеценко.