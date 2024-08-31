Незряча параатлетка вийшла на старт запливу на 50 метрів вільним стилем. Марина Піддубна змагалася у класі S11, пише 24 Канал.

Читайте також Анна Стеценко здобула другу медаль за день на Паралімпіаді-2024

Марина Піддубна – призерка Паралімпіади-2024

У кваліфікаційному запливі Марина показала другий результат, поступившись переможниці 0.27 секунди. Тож українка була однією з реальних претенденток на медаль.

У вечірній сесії відбувся фінальний заплив. Суперницями українки були сім параплавчинь: три з Китаю та по одній з Великої Британії, США, Кіпру, Нідерландів. Марина стартувала з шостої доріжки.

У підсумку українка фінішувала з третім результатом та здобула бронзову медаль Паралімпійських ігор-2024.

Довідка. Зазначимо, що Марина Піддубна ставала бронзовою призеркою на Іграх в Ріо-2016 та Токіо-2020. 26-річна спортсменка представляє незламну Харківщину.

Таким чином, на рахунку українських параатлетів стало 19 нагород: 1 золота, 9 срібних та 9 бронзових. У медальному заліку Україна займає 20 місце.