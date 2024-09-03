Українські спортсмени змагалися у плаванні на спині на дистанції 100 метрів у класі S7. Україну представляли Юрій Шенгур, Андрій Трусов та Євгеній Богодайко, пише 24 канал.

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Поповнення медальної скарбнички України

Це вже не перші змагання для українських плавців на цій Паралімпіаді. Юрій Шенгур є дебютантом і ще не має медалей на турнірі.

У кваліфікаційному запливі Шенгур показав перший результат, а Богодайко – четвертий.

У фінальному запливі знову першим був Юрій Шенгур, який виборов "золото", а другим фінішував Андрій Трусов. Результат нового паралімпійського чемпіона – 1:09.51.

21-річний полтавчанин вперше у своїй кар'єрі виграв медаль Паралімпійських ігор і одразу золоту.

Третій учасник запливу від України Євгеній Богодайко завершив дистанцію на шостому місці.

Результат фіналу на 100 метрів / скриншот з сайту Паралімпіади-2024

Довідка. Євгеній Богодайко на цій Паралімпіади-2024 раніше здобув дві "бронзи", а Андрій Трусов дві срібних медалі.

Відзначимо, що тепер на рахунку України 6 золотих медалей.