Мова йде про досвідченого 30-річного Ігоря Цвєтова та 19-річного Івана Тетюхіна. Цей забіг на 200 метрів став для обох вже другим стартом у Парижі, пише 24 Канал.

Читайте також Здобув "золото" Паралімпіади-2024: що відомо про Ігоря Цвєтова, який ігнорує фото з росіянами

Медальний забіг для України

Цвєтов підійшов до цього забігу у статусі паралімпійського чемпіона Парижа-2024 у бігу на 100 метрів у класі T35. Українець проігнорував спільне фото із "нейтральними" росіянами, які посіли 2-ге та 3-тє місця відповідно. Іван Тетюхін на цій дистанції фінішував шостим.

У фіналі на 200 метрів взяли участь 9 легкоатлетів.

Ігор Цвєтов фінішував першим та здобув ще одне особисте "золото" Інший українець Іван Тетюхін став п'ятим.



Результати забігу / Скриншот із сайту Паралімпіади-2024

До слова. Для Цвєтова це вже друга медаль Паралімпійських ігор-2024.

Саме у легкій атлетиці у Парижі Україна здобула вже аж 18 медалей.