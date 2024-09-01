У вечірній сесії відбулося 8 фінальних запливів за участю українських параатлетів. У передостанньому з них змагалися Данило Семенихін та Андрій Драпкін, пише 24 Канал.
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Перша медаль Семенихіна
У кваліфікаційному запливі на 100 метрів брасом Семенихін показав другий результат, Драпкін – шостий. Обидва наших плавців вийшли у фінал.
У фінальному запливі Данило завершив стометрівку з третім результатом. Український плавець вперше здобув бронзову медаль Паралімпійських ігор. Його час – 1:30.96.
Андрій Драпкін був дискваліфікований та залишився без місця.
Зазначимо, що Україна здобула 26 медалей на Паралімпійських іграх в Парижі. З них 17 у плаванні.
Всі медалі України у плаванні на Паралімпіаді-2024
- "Золото": Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)
- "Срібло": Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Анна Стеценко (плавання, 100 метрів, на спині, клас S12), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комбінований стиль, клас SМ7)
- "Бронза": Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, на спині, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 метрів вільним стилем, клас S13), Антон Коль (плавання, 50 м, на спині, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комбінований стиль, 100 м брас, клас SМ7), Марина Піддубна (50 м, вільний стиль, клас S11)