140 спортсменів у 17-ти із 22-х видів спорту представляють Україну на цих Паралімпійських іграх. Це рекордна кількість дисциплін для нашої країни в історії змагань, інформує 24 Канал.

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Лік нагород України відкрито

Довго чекати першої нагороди у Парижі від наших параатлетів не довелось. Аж 8 медальних шансів з'явилось в України у перший змагальний день на Паралімпіаді-2024. Усі вони у плаванні.

О 18:50 стартував фінал із плавання на дистанції 100 метрів на спині у класі S1. Україну у цьому запливі представляв Антон Коль.

Українець змагався із суперниками з Іспанії, Греції, Італії, Польщі (двоє) та Бразилії. Коль стартував із 5-ї доріжки. Він фінішував другим та здобув срібну медаль.

Це перша медаль збірної України на Паралімпійських іграх-2024.

Для Антона Коля це третя поспіль медаль на Паралімпіадах на дистанції 100 метрів на спині і загалом п'ята в його кар'єрі.