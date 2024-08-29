Минули вже шість фінальних запливів, які принесли Україні дві медалі. Антон Коль завоював "срібло" у 100 метрах на спині у класі S1, а Анна Гонтар стала третьою на 50 метрах вільним стилем (S6), пише 24 Канал.

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Третя медаль України

Інші чотири фінали у плаванні нагород нашій країні не принесли. Олександр Комаров став передостаннім українцем, який взяв участь у фінальному запливі ввечері 29 серпня.

Український плавець виступав у 200 метрах вільним стилем у класі S5. Українцю дісталась шоста доріжка для старту.

На середині дистанції Комаров навіть захопив лідерство. Однак після пропустив повз себе двох суперників, українець фінішував третім. Паралімпійським чемпіоном із рекордом став представник Італії, а "срібло" здобув спортсмен, який виступає під "нейтральним" стягом.

Це вже друга "бронза" України на цих Паралімпійських іграх-2024 та загалом третя у Парижі.



Результати запливу / Скриншот із сайту Паралімпіади