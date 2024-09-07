На медаль претендували 10 спортсменів. На щастя, у топ-3 потрапив і представник нашої країни, пише 24 Канал.

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Чергова нагорода у скарбничку збірної України

Уродженець Ковеля вижав 214 кілограмів та посів третє місце. В останній спробі він намагався підняти 225 кілограмів, щоб претендувати на "срібло", проте вона виявилася невдалою.

Чемпіоном став Ян Панпан з Китаю. Він показав шалений результат – 242 кілограми.



Результати всіх спортсменів у змаганнях з паверліфтингу / Скриншот із сайту Паралімпіади

Зазначимо, що ця медаль стала вже 71-ю для України в Парижі. Наразі наша країна впевнено тримається у топ-10 загального медального заліку.