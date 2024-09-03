Паралімпійські ігри-2024 продовжуються у Парижі, а з ними і тривають виступи українських атлетів. Протягом п'яти ігрових днів наші спортсмени здобули більше 30-ти медалей, пише 24 Канал.

До теми Паралімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Рекордсменка України

У вівторок, 3 вересня, поповнити скарбничку мала змогу Оксана Ботурчук. Титулована українська параатлетка змагалась у забігу на 400 метрів у класі Т12.

Дівчині вдалось вибороти "бронзу". Фінальний забіг Оксана долала із гайдом Микитою Барабановим та вклалась у 55,67 секунди. Попереду фінішували Омара Дюран з Куби ("золото") та Агар Гахдеріяні з Ірану ("срібло").

Відзначимо, що Оксана вже мала у своєму активі аж десять нагород на Паралімпіадах. Єдине "золото" Ботурчук взяла на Іграх у Пекіні-2008 у забігу на 100 метрів.

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Також на рахунку уродженки Нікополя вісім срібних та тепер дві бронзові медалі. Цей показник є рекордним для України на Паралімпійських іграх у легкій атлетиці.