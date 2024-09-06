Єгор Дементьєв змагався за медалі Паралімпіади-2024 у велоспорті. Фінальна групова шосейна гонка С4-5 завершилась для українського паралімпійця успішно, інформує 24 канал.

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Єгор Дементьєв – чемпіон Паралімпіади-2024

Українець фінішував із часом 2:18:59, випередивши суперників із Франції ле Канффа та ван де Пола із Нідерландів, які посіли другу та третю сходинки відповідно. Дементьєв грамотно на фініші обійшов трьох прямих суперників.

До слова. Вперше Єгор Дементьєв дебютував на Паралімпіаді у Лондоні-2012, де одразу двічі здобув "золото" змагань. Також у Ріо-2016 українець став чемпіоном Паралімпійських ігор.

Зазначимо, що на Іграх-2024 у Парижі український велогонщик здобув "срібло" змагань. Ця нагорода стала першою для України на велотреку.

Це вже 64-та медаль для України у загальному заліку Паралімпіади у Парижі та третя у восьмий змагальний день (6 вересня).