Україна програла боротьбу у півфіналі, однак все ж отримали довгоочікувану нагороду. Віктор Дідух та Ірина Шинкарова вибороли бронзову медаль для України.
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Перша медаль у настільному тенісі
У півфіналі Дідух та Шинкарьова поступилися представникам Китаю Чжао Шуая та Мао Цзіндянь з рахунком 2:3.
Попри цю поразку наші спортсмени здобули бронзову медаль Паралімпіади-2024. Це стало історичним досягненням України у настільному тенісі на турнірі.
Віктор Дідух та Ірина Шинкарова вперше стали призерами Паралімпіади.
У фіналі представники Китаю змагатимуться зі спортсменами з Німеччини.
Довідка. На шляху до нагороди, українські спортсмени в 1/8 переграли французів (3:0) та в чвертьфіналі команду Бразилії (3:0).
Відзначимо, що це перша в історії медаль України в настільному тенісі на Паралімпіаді.