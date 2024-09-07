У ваговій категорії до 90 кілограмів серед представників класу J2 Олександр Назаренко зустрічався з представником Франції Латчуманая Геліосом. Суперники розіграли золоту та срібну медалі у цій дисципліні, пише 24 канал.

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Третя паралімпійська медаль Назаренко

На шляху до фіналу український дзюдоїст здобув дві чисті перемоги. Спочатку Олександр з рахунком 11:0 залишив за бортом змагань італійця Сімоне Канніццаро.

У півфіналі Назаренко іпоном переміг узбека Давурхона Караматова – 10:0. Зазначимо, що на 53-й секунді суперник українця отримав шидо за пасивність. Олександр вийшов до фіналу, гарантувавши "срібло".

Поєдинок виявився непростим для 38-річного українця. На 37-й секунді Назаренко провів активний прийом та заробив один бал. До кінця поєдинку доля переможця тримала в напрузі вболівальників. Та все ж Олександр зумів довести сутичку до перемоги.

Українському дзюдоїсту дісталася золота медаль. Олександр Назаренко став чемпіоном Паралімпіади-2024 з дзюдо.

До речі, це п'ята медаль України в дзюдо. Раніше "золото" виграли Наталія Ніколайчик та Анастасія Гарник, а Давид Хорава та Анжела Гаврисюк здобули "бронзу".

Зазначимо, що Олександр Назаренко вже мав у своєму активі дві паралімпійські медалі: "срібло" Ріо-2016 та "бронзу" Токіо-2020. Відтепер у нього повний комплект нагород.