Український спортсмен змагався у запливі на 200 метрів комплексним плаванням у класі SM10. Це був останній старт для Ігоря Німченка на цих Паралімпійських іграх у Парижі, пише 24 канал.

Читайте також Микола Синюк став бронзовим призером Паралімпіади-2024

Німченко здобув ще одну медаль

У ранковій кваліфікації український плавець фінішував четвертим із часом 2:19.54 хвилини. Цього вистачило Німченку, аби вийти до фіналу у цьому виді програми у плаванні.

Українець став одним із восьми фіналістів, які змагались за нагороди. Німченко стартував із першої доріжки. Перші 50 метрів батерфляєм Ігор пройшов лідером. На спині українець пропустив повз себе італійського суперника.

Наступні 50 метрів брасом Німченко вже був четвертий, а на фінальних 50 метрах вільним стилем він вирвав бронзову нагороду.

Ігор Німченко – бронзовий призер Паралімпіади-2024. Фінальний результат 2:13.73!

Нагадаємо. На Паралімпіаді-2024 Ігор Німченко раніше вже здобув срібну медаль. Сталось це у запливі на 100 метрів батерфляєм у класі S10.

До слова, Німченко загалом провів у Парижі п'ять фінальних стартів. На 100-метрівці на спині показав п'ятий результат, на 100 метрів вільним стилем став шостим, а на 50 метрах вільним стилем фінішував п'ятим.

Відзначимо, що саме плавці вже принесли у скарбничку України найбільшу кількість медалей Паралімпіади-2024.