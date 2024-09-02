Денис Остапченко та Сергій Паламарчук змагатимуться у плаванні на спині на дистанції 50 метрів у класі S3. Спортсмени боролися за нові медалі для України, пише 24 канал.

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Остапченко та Паламарчук здобули медалі на Паралімпіаді-2024

У кваліфікаційному запливі Денис Остапченко показав перший результат, що допомогло йому успішно вийти у фінал.

Остапченко розпочав заплив на четвертій доріжці, а Паламарчук – з п'ятої.

Денис Остапченко обійшов німця по дистанції і у результаті виборов "золото", а Сергій Паламарчук фінішував третім і став бронзовим призером Паралімпіади-2024.

"Золото" Дениса Остапченка стало четвертим для України на цьому турнірі.

Довідка. Денис Остапенко є паралімпійським чемпіоном Токіо-2020, а також у тому ж році здобув срібну та бронзову медалі Паралімпіади. Сергій Паламарчук є триразовим бронзовим призером Паралімпіади-2016.

Відзначимо, що ці медалі стали 30-ми для України.