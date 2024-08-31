32-річний спортсмен з Полтави змагався за медаль у плаванні. Український паралімпієць брав участь у запливі на спині на дистанції 100 метрів, клас S12, пише 24 канал.

Читайте також Володимир Пономаренко та Руслан Данилюк здобули "срібло" та "боронзу" на Паралімпіаді-2024

Ярослав Денисенко взяв медаль у плаванні

Українець розпочав заплив з третьої доріжки.

Ярослав Денисенко йшов весь час третім і таким же ж і приплив до так званого фінішу. Українець став бронзовим призером Паралімпіади-2024.

Перемогу здобув британець, який встановив новий світовий рекорд.

До цього медалі у плаванні виграли Олександр Комаров, Ірина Пойда, Анна Гонтар та Антон Коль. Медаль Денисенка стала 13-ю для України на Паралімпіаді-2024.