37-річний український спортсмен успішно подолав кваліфікацію і потрапив у боротьбу за "золото" Паралімпіади-2024. Він мав шанс стати п'ятиразовим паралімпійським чемпіоном, пише 24 канал.

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Дементьєв став призером Паралімпіади-2024

Кваліфікаційний раунд Єгор завершив, показавши другий час. У фіналі він змагався з французом Фулоном Доріаном, який під час кваліфікації зайняв лідерську позицію, а також встановив світовий та олімпійський рекорди.

У фіналі українець не зміг перевершити француза і став срібним призером Паралімпіади-2024.

Відзначимо, що Єгор Дементьєв має у своєму активі 4 золотих медалі – дві Лондона-2012 та дві Паралімпіади-2016.