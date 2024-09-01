Оксана Зубковська боролась за медалі Паралімпіади-2024 у стрибках в довжину, клас Т12. Спортсменка здобула для України золоту медаль у легкій атлетиці, пише 24 канал.

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Зубковська здобула "золото" Паралімпіади-2024

Оксана Зубковська показала найкращий результат у стрибках в довжину та зайняла почесне місце на п'єдесталі Паралімпійських ігор-2024 в Парижі. Українка п'ятий раз поспіль стала чемпіонкою на Паралімпіадах.

Українська легкоатлетка здобула другу золоту нагороду для України на Паралімпійських іграх-2024. Ця медаль стала двадцятою в загальному медальному заліку.

Всього Україна має 2 "золота", 9 срібних та бронзових медалей за неповні чотири змагальних дні на Іграх-2024 в Парижі.