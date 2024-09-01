Український паралімпієць Артем Колінко змагався за вихід у фінал боччі. На жаль, спортсмен не зміг вибороти місце у вирішальній грі, пише 24 канал.

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Артем Колінько бронзовий призер Паралімпіади-2024

У півфінальному матчі Артем Колінько зіграв з представником Колумбії –Едільсоном Чіка Чікою. Українець поступився з рахунком 3:1.

На своєму шляху Артем Колінько здолав канадця Чобану, британця Макгуайєра та Чобану. На жаль, український спортсмен не зміг вийти до фіналу.

У матчі за трєте місце українець здобув бронзову медаль, здолавши хорвата Давора Комара з Хорватії з рахунком 4:3. Це історична медаль з боччі для України на Паралімпіаді-2024.