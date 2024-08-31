Андрій Трусов та Євген Богодайко боролися за медалі у плаванні комплексним стилем на дистанції 200 метрів, клас SМ7. Перед цим спортсмени успішно подолали кваліфікацію, повідомляє 24 канал.

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Трусов та Богодайко здобули медалі у плаванні

За підсумками кваліфікації Трусов був першим, а Богодайко третім.

У фіналі спочатку обидва українці були поза топ-3, а згодом Андрій Трусов вирвався на лідерську позицію, однак втратив її на останніх метрах.

Андрій Трусов став срібним призером, а Євген Богодайко здобув бронзову медаль Паралімпіади-2024.

Медалі для України вибороли й інші плавці: Олександр Комаров, Ірина Пойда, Анна Гонтар, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко та Антон Коль. Тепер національна збірна має 16 медалей у загальному заліку.