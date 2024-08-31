32-річна спортсменка змагалася у плаванні на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S13. Анна Стеценко 31 серпня також виходила на старт у запливі на дистанції 100 метрів на спині у класі S12, де здобула срібну медаль, пише 24 канал.

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Анна Стеценко взяла медаль на Паралімпіаді-2024

За результатами кваліфікації запливу на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S13 українка посіла другу позицію і відібралася до фіналу.

Анна розпочала заплив на третій доріжці.

Розпочала українка боротьба поза топ-3, а згодом все ж змогла стати третьою і втримати цю позицію до кінця. Анна Стеценко здобула ще одну мадель на Паралімпіаді-2024 і стала бронзовою призеркою.

Довідка. Анна Стеценко є чотириразоваю чемпіонкою паралімпійською чемпіонкою, а також срібною та бронзовою призеркою. Вона має чотири золотих медалі та одну срібну Паралімпіади-2016, а також є бронзовою призеркою Токіо-2020.

Відзначимо, що медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024 здобули також Олександр Комаров, Ірина Пойда, Анна Гонтар, Ярослав Денисенко та Антон Коль.