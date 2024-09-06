Українська фехтувальниця вже записала до свого активу бронзову медаль у турнірі шаблісток. Ще одну нагоду поповнити медальну скарбничку Олена Федота-Ісаєва отримала в змаганні шпажисток у жіночій категорії Б, пише 24 Канал.

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Ще одна медаль у фехтуванні

В 1/8 фіналу українка перемогла канадку Трініті Лотіан – 15:9. В наступному раунді суперницею Олени була представниця Таїланду Яна Сайсуні. Через поразку (6:15) у цій сутичці Федота-Ісаєва отримала шанс поборотися за бронзу у втішному поєдинку.

У четвертому раунді українка здолала китаянку Ао Лунжу – 15:13 та вийшла до бронзового фіналу.

У вирішальному поєдинку українка зустрічалася з представницею Гонконгу Тун Нга Тін. У підсумку поєдинок завершився на користь українки з рахунком – 15:6.

Олена Федота-Ісаєва здобула другу бронзову медаль Паралімпійських ігор-2024.

У медальному заліку збірна України продовжує займати сьоме місце. На рахунку наших параатлетів 65 нагород: 16 золотих, 21 срібна та 28 бронзових.