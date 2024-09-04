У середу, 4 вересня, у Парижі відбувся легкоатлетичний фінал у штовханні ядра в класі F32. За медальний комплект у цій дисципліні змагалися 13 спортсменок, пише 24 Канал.
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Москаленко виборола золоту медаль Паралімпіади
Титулована українська спортсменка була серед головних претендентів на медаль. На минулих Іграх в Токіо-2020 Москаленко стала чемпіонкою Паралімпіади.
Головними конкурентами українки за медаль найвищого ґатунку була бразилійка Ванна Бріто та представниця країни-агресорки Євгенія Галактіонова.
У фіналі Анастасія у найкращій спробі штовхнула ядро на 8,00 метрів. Це новий світовий рекорд у цій дисципліні. Перевершити цей результат не змогла жодна із суперниць. До речі, попереднє досягнення належало Бріто з Бразилії, яка у підсумку здобула срібну медаль.
Результат фіналу у штовханні ядра / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024
Анастасія Москаленко стала чемпіонкою Паралімпійських ігор-2024. Це друге "золото" в кар'єрі української спортсменки.
Що відомо про Анастасію Москаленко
- 24-річна спортсменка народилася в Дніпрі.
- Анастасія є дворазовою чемпіонкою світу у штовханні ядра.
- Тріумфальним виявився виступ Москаленко на Паралімпіаді у Токіо. Українська легкоатлетка стала чемпіонкою Ігор у штовханні ядра та срібною призеркою у метанні булави.
- Паралімпіада в Парижі стала другою в кар'єрі спортсменки.
- Анастасія виступає в паралімпійській категорії F32. До неї належать спортсмени, що мають помірний чи сильний гіпертонус, атаксію, атетоз, що вражає всі чотири кінцівки та тулуб.