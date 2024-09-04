У середу, 4 вересня, у Парижі відбувся легкоатлетичний фінал у штовханні ядра в класі F32. За медальний комплект у цій дисципліні змагалися 13 спортсменок, пише 24 Канал.

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Москаленко виборола золоту медаль Паралімпіади

Титулована українська спортсменка була серед головних претендентів на медаль. На минулих Іграх в Токіо-2020 Москаленко стала чемпіонкою Паралімпіади.

Головними конкурентами українки за медаль найвищого ґатунку була бразилійка Ванна Бріто та представниця країни-агресорки Євгенія Галактіонова.

У фіналі Анастасія у найкращій спробі штовхнула ядро на 8,00 метрів. Це новий світовий рекорд у цій дисципліні. Перевершити цей результат не змогла жодна із суперниць. До речі, попереднє досягнення належало Бріто з Бразилії, яка у підсумку здобула срібну медаль.

Результат фіналу у штовханні ядра / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Анастасія Москаленко стала чемпіонкою Паралімпійських ігор-2024. Це друге "золото" в кар'єрі української спортсменки.

Що відомо про Анастасію Москаленко