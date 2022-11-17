Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Чемпіонат світу з футболу 2022 стартує в Катарі 20 листопада. Фінал відбудеться 18 грудня.

На чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі виступлять 32 національні збірні. А загалом буде зіграно 64 матчі за 28 днів турніру.

До теми Чемпіонат світу з футболу: турнірна таблиця

В перший день турніру, 20 листопада, буде зіграно лише один матч-відкриття. А на наступний день – три матчі. В решту днів на груповій стадії відбуватимуться по чотири матчі.

Матч на чемпіонаті світу не відбуватимуться 7 та 8 грудня (перерва після матчів 1/8 фіналу), 10 та 11 грудня (перерва після чвертьфіналів), 15 та 16 грудня (перерва після півфінальних матчів).

Календар матчів чемпіонату світу з футболу 2022

20 листопада

18:00. Матч-відкриття Катар – Еквадор

21 листопада

15:00. Англія – Іран.

18:00. Сенегал – Нідерланди

21:00. США – Уельс

22 листопада

12:00. Аргентина – Саудівська Аравія

15:00. Данія – Туніс

18:00. Мексика – Польща

21:00. Франція – Австралія

23 листопада

12:00. Марокко – Хорватія

15:00. Німеччина – Японія

18:00. Іспанія – Коста-Рика

21:00. Бельгія – Канада

24 листопада

12:00. Швейцарія – Камерун

15:00. Уругвай – Південна Корея

18:00. Португалія – Гана

21:00. Бразилія – Сербія

25 листопада

12:00. Уельс – Іран

15:00. Катар – Сенегал

18:00. Нідерланди – Еквадор

21:00. Англія – США

26 листопада

12:00. Туніс – Австралія

15:00. Польща – Саудівська Аравія

18:00. Франція – Данія

21:00. Аргентина – Мексика

27 листопада

12:00. Японія – Коста-Рика

15:00. Бельгія – Марокко

18:00. Хорватія – Канада

21:00. Іспанія – Німеччина

28 листопада

12:00. Камерун – Сербія

15:00. Південна Корея – Гана

18:00. Бразилія – Швейцарія

21:00. Португалія – Уругвай

29 листопада

17:00. Еквадор – Сенегал

17:00. Нідерланди – Катар

21:00. Іран – США

21:00. Уельс – Англія

30 листопада

17:00. Австралія – Данія

17:00. Туніс – Франція

21:00. Польща – Аргентина

21:00. Саудівська Аравія – Мексика

1 грудня

17:00. Канада – Марокко

17:00. Хорватія – Бельгія

21:00. Коста-Рика – Німеччина

21:00. Японія – Іспанія

2 грудня

17:00. Гана – Уругвай

17:00. Південна Корея – Португалія

21:00. Камерун – Бразилія

21:00. Сербія – Швейцарія

3 грудня

17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи A – Друге місце групи B. Матч № 49

21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи C – Друге місце групи B. Матч № 50

4 грудня

17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи D – Друге місце групи C. Матч № 52

21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи B – Друге місце групи A. Матч № 51

5 грудня

17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи E – Друге місце групи F. Матч № 53

21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи G – Друге місце групи H. Матч № 54

6 грудня

17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи F – Друге місце групи E. Матч № 55

21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи H – Друге місце групи G. Матч № 56

7 – 8 грудня

Перші вихідні дні на ЧС-2022. В ці дні матчів не буде.

9 грудня

17:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 53 – Переможець матчу 54. Матч № 58

21:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 49 – Переможець матчу 50. Матч № 57

10 грудня

17:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 55 – Переможець матчу 56. Матч № 60

21:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 51 – Переможець матчу 52. Матч № 59

11 – 12 грудня

Вихідні. Матчів немає.

13 грудня

21:00. Півфінал. Переможець матчу 57 – Переможець матчу 58. Матч № 61

14 грудня

21:00. Півфінал. Переможець матчу 59 – Переможець матчу 60. Матч № 62.

15 – 16 грудня

Вихідні. Матчів немає.

17 грудня

17:00. Матч за третє місце. Команда, яка програла у матчі 61 – Команда, яка програла у матчі 62

18 грудня.