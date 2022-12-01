Японія – Іспанія 2:1

Гол: Ріцу Доана, 48, Танака, 51 – Мората, 11

Збірна Іспанії виходила на матч проти Японії практично в статусі учасника плей-оф ЧС-2022. Підопічним Луїса Енріке потрібно було, як мінімум, зіграти внічию. Перед японцями стояло набагато складніше завдання. "Самураям" потрібно було створити справжнє диво для продовження виступів на Мундіалі.

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Впевнені в своїх силах іспанці виставили в стартовому складі відразу чотирьох гравців віком до 20 років: Алехандро Бальде, Ніко Вільямса, Педрі та Гаві.

Вже на 11-й хвилині зустріці "фурія роха" повела в рахунку. Альваро Мората скористався навісом Сезара Аспілікуети і головою відправив мяч у сітку воріт "островітян".

Відео голу Морати

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь підопічних Луїса Енріке. Проте такий перебіг подій не влаштовував Японію.

Короткий відпочинок пішов на користь "самураям", які на 48-й хвилині матчу зрівняли рахунок. Фантастичний удар вінгера Ріцу Доана досяг своєї мети – 1:1.

Відео голу Доана

Спантеличені таким початком другої половини гри іспанці відразу пропустили другий м'яч. Хавбек Ао Танака скористався пасом-цукеркою від Каори Мітоми і пробив по порожніх воротах Іспанії – 2:1. Такого перебігу подій не очікували навіть найпалкіші вболівальникі збірної Японії.

Відео голу Танаки

Тепер вже іспанці опинилися в ролі навздоганячих. Команда Енріке почала краще контролювати м'яч, але до небезпечних моментів справа рідко доходила.

Фінальний свисток арбітра зафіксував ще одну сенсацію від збірної Японії. "Самураї" перемогли "фурію роху" з рахунком 2:1, залишивши за бортом чемпіонату Німеччину.