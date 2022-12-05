Японія – Хорватія 1:1

Голи: Маеда, 43 – Перішич, 55

Серія пенальті – 1:3

Мінаміно – не забив, Влашич – реалізуав;

Мітома – не забив, Брозович – реалізував;

Асано – реалізував, Лівая – не забив;

Йосіда – не забив, Пашалич – реалізуав.

Сенсаційна Японія бажала нарешті подолати такий складний для них бар'єр 1/8 фіналу. Хорвати ж нічого нового не придумували та грали обережно без зайвих ризиків.

Команди продемонтсрували досить стриманий футбол. Хорвати контролювали м'яч, але до гостроти біля воріт суперника доходило. Японці ж у свою чергу також нічим не дивували. Їхній максимум – контратаки без небезпеки та обережні подачі. Команди демонтсрували схожий стиль гри – закидання вперед. Уже під завізу першого тайму однією з таких подач результату вдалось добитись "синім самураям". На 43 хвилині Маенда підхопив "круглоло" у штрафному майданчику хорватів та вдало реалізуав свій момент. Хорвати йшли на перерву втілювати нові задуми.

Гол Маенди:

Та у другому таймі гра команд не змінилась. Знову все обережно та виважено. Хорвати вирішили змавпувати пропущений у свої ворота гол. Знову після подачі, але тепер від хорватів, Іван Перішич зрівнює рахунок в поєдинку на 55 хвилині. Такі цифри на табло залишились аж до фінального свистка. Команди перейшли у овертайми.

Гол Перішича:

У двох доданих 15-хвилинках команди нічого екстраординарного не продемонстрували. Вони так ніби берегли свої фізичні та психологічні сили на серію пенальті. Та от у самій серії 11-метрових японці продемострували ненайкращу майстерінсть, а голкіперу хорватів доводились просто вгадувати кут напряму м'яча замість феєричних сейвів. Як результат – японці забивають тільки 1 пенальті з чотирьох, а хорвати – 3.

Збірна Хорватії вимучує цей поєдинок та у чвертьфіналі чекає переможця пари Бразилія – Південна Корея. Японці, можливо, через 4 роки знову спробують подолати для них непроходимий бар'єр 1/8 фіналу ЧС.