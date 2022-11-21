Сенегал – Нідерланди 0:2

Гол: Гакпо 85, Классен, 90+9

Без Садіо Мане, який не поїхав на міжнародний форум до Катару через травму коліна, від збірної Сенегалу мало хто очікував гарної гри проти національної команди Нідерландів.

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Букмерери були впевнені у перемозі команди Луї ван Гала, однак на практиці виявилося, що сенегальці нічим не поступалися більш титулованим суперникам. Багато разів африканці створювали небезпечні моменти, від голу Нідерланди декілька разів рятував Андріс Нопперт.

Лише на 83-й хвилині, коли здавалося, що все йде до нульової нічиєї, збірній Нідерландів вдалося переламати хід поєдинку, забивши переможні м'ячі. Спочатку Гакпо відзначився після пасу де Йонга.

Відео голу Гакпо

А на 9-й компенсованій до другого тайму хвилині, коли Сенегал намагався відігратися, Нідерланди забили другий гол. Классен вдало зіграв на добиванні, змусивши Менді вдруге діставати м'яч із сітки.

Перемога дозволила Нідерландам закріпитися у топ-2 в турнірній таблиці групи А разом із Еквадором. Саме з ним підопічні ван Гала проведуть наступний поєдинок, а Сенегал зіграє проти Катару.