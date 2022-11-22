Данія – Туніс 0:0

Що цікаво, вже з перших хвилин матчу стало зрозуміло, що розрізнити обидві команди буде доволі важко. Адже в обох абсолютно ідентичні кольори – білий і червоний. Тим часом уболівальники Тунісу, які в Катарі явно переважають данців, ще до стартового свистка почали морально давити на суперників і підтримувати своїх футболістів.

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Хоча до гри здавалося, що Туніс просто стане автобусом перед Данією, фариканці доволі впевнено почали гру. "Орли Карфагену" намагалися атакувати своїх суперників. Африканці чітко дали зрозуміти, що відсиджуватися в обороні вони не будуть.

Загалом перші хвилин 15 пройшли на зустрічних парах. Обидві команди намагалися перехопити перевагу, але ніхто не готовий був для цього ризикувати й кидати всі сили вперед. Тому обійшлося без особливо небезпечних моментів.

Лише на 20 хвилині Данія змогла розірвати правий фланг оборони Тунісу й небезпечна подача закінчилася кутовим. У підсумку це призвело до цілої низки стандартів біля воріт Туніса, але африканці вдало відбилися.

На 23 хвилині гри Джебалі вибіг віч-на-віч з Каспером Шмейхелем і проштовхнув м'яч у ворота данців. Втім, лайнсмен показав офсайд. Повтор продемонстрував, що все справедливо.

Дуже небезпечно було на 27 хвилині. Після подачі Делейні з правого краю Ольсен буквально трішки не дотягнувся до м'яча в штрафному майданчику Туніса. Міг бути гол.

Після 30 хвилини обидві команди відчутно активізувалися, розпочавши забіги від воріт до воріт одне одного. Справжня насолода для вболівальників.

А вже на 39 хвилині шанс відзначитись мав Туніс. Після кутового Лаїдоні вдало спіймав м'яч на підбиранні, але пробив трішки мимо воріт Каспера Шмейхеля.

На 43 хвилині гри виник найнебезпечніший момент першого тайму. Після розрізного пасу Джебаїлі вибіг один в один, але Каспер Шмейхель по-справжньому врятував свою команду. На перерву команди пішли з нулями на табло.

Справедливий кінець

Більш активно другий тайм ропочали "Орли Карфагену". Вони активізувалися одразу після стартового свистка, але домоглися лише серії кутових ударів.

На 55 хвилині Данія організувала різку контратаку, в наслідок якої у воротах Дамена відзначився Ольсен. Втім, ще перед цим Дамсгорд опинився в положенні поза грою – гол скасовано.

На 57 хвилині Дамсгорд уже сам дуже небезпечно пробивав головою, але м'яч пройшов зовсім поряд зі стійкою. Після цього гра знову заспокоїлась, і протягом 10 хвилин найцікавіше, що можна було побачити – масові заміни в обох команд.

Уже на 69 хвилині хвилині шанс забити був у Крістіана Еріксена. Втім, його удар майже з лінії штрафного вдало парирував Аймен Дамен. А після кутового й удару Корнеліуса м'яч дивом не опинився у воротах Туніса.

В останні хвилин 20 здавалося, що найактивніший гравець – спекотна катарська погода. Адже в команд, очевидно, вже не залишилося сил бодай спробувати забити гол.

Вже на 93 хвилині Єспер Ліндстрем пробивав з далекої відстані й ледь не закинув за шиворот Дамену, та воротар вдало зраегував.

Опісля виникнув дуже хвилюючий момент, коли м'яч після подачі з кутового потрапив у руку захиснику Туніса. Та на щастя для африканців, після перегляду VAR, арбітр вирішив, що це – не пенальті. При посередній грі, як наслідок, нульова нічия.