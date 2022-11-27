Хорватія – Канада 4:1

Голи: Крамарич, 36, 70, Лівая, 44, Маєр, 90+4 – Девіс, 2

Збірна Канади в цьому матчі вже одразу після старту "відправила суперника в нокдаун". Розвівши м'яч з центру поля, канадійці організували швидку атаку, яку ударом головою закінчив Альфонсо Девіс, відкривши рахунок в цьому матчі. Це була лише 67-а секунда матчу.

Як це було Канада забила свій перший гол на чемпіонатах світу, він може стати найшвидшим на ЧС-2022

Хорвати не швидко змогли відійти від такого удару. А канадці намагалися скористатися моментом, щоб збільшити перевагу. Але забити вдруге не вдалося.

Хорвати "оклигали" ближче до середини першого тайму, тоді ж і почали створювати моменти біля воріт суперника. Та перший гол хорватів, який забив Крамарич, не зарахували. На заваді став офсайд під час атаки.

А от другий гол, який забив Крамарич, таки зарахували. Хоча там теж все було на межі офсайда, а пробивав нападник з гострого кута.

Якщо канадійці ошелешили хорватів на старті матчу, то "картаті" це зробили вже перед перервою. Один з чергових моментів закінчився тим, що м'яч долетів таки до Ліваї, який завдав потужного удару низом в кут воріт. І голкіпер до м'яча не дістався.

Другий тайм розпочався з обміном моментів в обох командах. На небезпечний удар Осоріо хорвати відповіли моментом Ковачича.

Та далі вже Борян частіше був змушений вступати в гру, аніж його опонент Лівакович. І одного разу канадський голкіпер свою команду таки не врятував. Хоча тут варто відзначити не надто вдалу гру захисників, які дозволили Крамаричу приняти м'яч у штрафному та після цього пробити. М'яч пролетів поміж ніг Хатчінсону та залетів у кут воріт.

Далі рахунок могли збільшити Перішич та Брозович, але Борян з їх ударами впорався.

Та коли вже йшов компенсований час, чергова помилка призвела до того, що одразу двоє хорватів вийшли на ворота Канади. І Оршич віддав пас на Маєра, який забивав вже у порожні ворота

Хорватія перемагає та виходить в лідери групи F. А ось Канада після цієї поразки втратила будь-які шанси вийти в плей-офф. Тож після групового етапу канадці відправляться додому.

Відеоогляд матчу Хорватія – Канада