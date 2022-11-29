Нідерланди – Катар 2:0
Голи: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49.
В групі А підійшов до закінчення третій тур. В одному з матчів вирішувалась доля збірної Нідерландів, яка не гарантувала собі путівку в плей-офф.
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Проте підопічні ван Гаала зустрічались із головним аутсайдером квартету – Катаром. Нічия виводила би "помаранчевих" в плей-офф, тоді як перемога гарантувала би їм перше місце.
Голандці одразу взялись за справу і без проблем досягли необхідного результату. Вже в середині першого тайму Нідерланди відкрили рахунок. Після класної комбінації в дотик Классен вивів Гакпо на ударну позицію.
Відео голу Гакпо:
Форвард ПСВ не підвів, точно пробивши у кут воріт суперника. Для Коді це вже третій гол на турнірі, раніше він забивав Сенегалу та Еквадору. В подальшому нідерландці контролювали м'яч, не даючи Катару створити хоча б натяк на небезпечний момент.
Подвоїти рахунок "помаранчеві" змогли на початку другого тайму. Після навісу з флангу захисники дали впритул пробити Депаю. М'яч відбив катарський воротар, однак першим на добиванні опинився Френкі Де Йонг.
Як забивав Де Йонг:
Голандці забили і втретє, але точний удар Бергейса не зарахували через гру рукою перед цим у Гакпо. Тим не менше, це не завадило підопічним ван Гаала довести матч до перемоги та посісти підсумкове перше місце в групі.
Свій матч 1/8 фіналу голандці проведуть 3 грудня проти віцечемпіона групи В, де виступають Англія, Іран, США та Уельс. Катар же завершує турнір без балів і лише з одним забитим м'ячем.
Турнірне становище:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Нідерланди
|2
|1
|0
|5:1
|7
|2
|Сенегал
|2
|0
|1
|5:4
|6
|3
|Еквадор
|1
|1
|1
|4:3
|4
|4
|Катар
|0
|0
|3
|1:7
|0