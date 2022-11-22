Франція – Австралія 4:1

Голи: Рабйо, 27, Жіру, 32, 71, Мбаппе, 68 – Гудвін, 9.

Чемпіони світу приїхали до Катару в статусі одного з головних фаворитів турніру. Але травми провідних футболістів збірної Франції додадали головного болю Дедьє Дешаму.

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Початок матчу став холодним душем для "триколірних". На 9-й хвилині зустрічі вінгер австралійців Крейг Гудвін знайшов вільний простір у штрафному майданчику французів та спрямував м'яч під поперечину воріт. Гольову передачу йому віддав Меттью Лекі. Такого початку поєдинку ніхто не очікував.

Відео голу Гудвіна

Проте ближче до середину тайму французи зуміли оговтатися. На 27-й хвилині матчу Тео Ернандес класно навісив на голову Адрієну Рабйо, який змусив голкіпера австралійців дістати перший м'яч із сітки.

Відео голу Рабйо

А ще за 5 хвилин Франція повела у рахунку. Відзначився Олів'є Жіру, якому асистував автор першого забитого м'яча французів – Рабйо.

Відео першого голу Жіру

У другому таймі форварди "триколірних" Жіру та Мбаппе довершили розгром. Спочатку форвард ПСЖ відгукнувся на пас Усмана Дембеле і головою відправив м'яч у сітку воріт австралійців.

А вже за кілька хвилин Мбаппе асистував Жіру, який зробив дубль у матчі. До речі, гол Олів'є Жіру став для нього 51-м у футболці французької збірної.

Кінцівку матчу чемпіони світу спокійно довели до логічного завершення.

Після цього матчу французи очолили турнірну таблицю групи D. У підопічних Дешама три очки, по одному у Данії та Тунісу, і нуль пунктів у Австралії.

Свої наступні матчі команди проведуть 26 листопада – Австралія зіграє з Тунісом, а Францію з Данією.