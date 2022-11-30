Туніс – Франція 1:0

Гол: Хазрі, 58.

На чемпіонаті світу 2022 підійшли до кінця матчу групової стадії у квартеті D. Достроковий вихід в плей-офф забезпечили собі чинні чемпіони світу французи, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Аргентина – Польща: онлайн-трансляція вирішального матчу за вихід в плей-офф ЧС-2022

"Ле Бле" у перших двох турах переграли Австралію (4:1) та Данію (2:1) і на 99% гарантували собі перше місце. Тому в останньому поєдинку групи Дешам дозволив собі серйозну ротацію. Із гравців основи на полі з перших хвилин з'явились лише Варан та Чуамені.

Суперником Франції у цій грі була збірна Тунісу. Африканська команда зуміла відібрати очки у Данії в першому турі, але програш від Австралії у наступному матчі майже закрив перед командою шлях в плей-офф.

Для цього треба було перегравати команду Дешама і очікувати на нічию в паралельній грі. Тим не менше, за свою частину завдання тунісці взялись з перших хвилин і тиснули на суперника як могли.

В той же час Франція не сильно напружувалась і вкрай рідко напружувала Дахмена. Туніс шукав свій момент і знайшов його на початку другого тайму.

Лайдуні виборов м'яч в центрі поля і віддав його на Хазрі. Нападник протягнув його до карного майданчика французів і незграбним ударом дезорієнтував Манданда, відправивши м'яч у кут воріт суперника.

Відео голу Хазрі:

Після цього Дешам випустив на поле Мбаппе, Грізманна, Рабьо та Дембеле, що дозволило притиснути суперника до його воріт. Втім на гол чемпіони світу так і не награли, подарувавши "орлам Карфагену" сенсаційну перемогу.

Читайте також Шалена розв'язка: Австралія сенсаційно залишила Данію за бортом чемпіонату світу

На жаль для африканських вболівальників, така звитяга їх команди не дозволила їм вийти в плей-офф. У паралельному матчі Австралія зуміла несподівано виграти у Данії та стати учасником 1/8 фіналу.

Турнірне становище: