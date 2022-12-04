Франція – Польща 3:1

Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовський, 90+9 (п)

Французи дуже потужно розпочали поєдинок. За 9 хвилин команда Дідьє Дешама подала чотири кутові, але жоден із них не закінчився голом. Найближчим до цього був Варан. М'яч після його удару головою пролетів поруч із лівою стійкою, пише 24 канал.

До теми Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром збірної Франції: відео голу у ворота Польщі на ЧС-2022

Польща змогла відповісти лише ударом Левандовського з-за меж штрафного майданчика.

Ще декілька разів у гру вступав голкіпер польської збірної Щенсний, який на ЧС-2022 парирував вже два 11-метрові удари.

Вбивчий момент змарнував Жиру на 29-й хвилині матчу. Дембеле прострілив на дальню стійку, де вже на пас чатував Олів'є. З такої позиції складніше не забити, аніж забити. Французький нападник схопився за голову після такого нереалізованого моменту у першому таймі.

На 33-й хвилині гості отримали право на небезпечний штрафний. Стандарт взявся виконувати Левандовський. Роберт влучив у стінку із гравців Франції, яку вибудував Льоріс.

Мбаппе пробивав у ближній кут – Щенсни парирував удар Кіліана. Після кутового Дембеле у боротьбі влетів у Щенсни. Обидва підійнялись та продовжили гру.

Найкращий момент у поляків мав Зелінський, але з ударом впритул впорався Льоріс.

Історичний гол Жиру

Франція забила у роздягальню після позиційної атаки. Мбаппе знайшов класною передачею Жиру, Олів'є першим дотиком обробив пас, а другим пробив повз голкіпера Польщі – 1:0.

Цікавий факт! Жиру забив свій 52-й гол у футболці збірної Франції. Це дозволило йому очолити список найкращих бомбардирів в історії французької команди, випередивши легендарного Тьєррі Анрі, у якого 51 влучний удар.

Відео голу Жиру

На перерву французи пішли з мінімальною перевагою у рахунку.

Удар від Грізманна розпочав другий тайм. Щенсни знову був на висоті. А от постріл Тео Ернандес був дуже неточним.

На початку другої 45-хвилинки Щенсни у результаті боротьби знову лежав на газоні. Медики Польщі прибігли рятувати одного зі своїх лідерів команди. Суддя скасував взяття воріт після ефектного удару через себе від Жиру. Олів'є вже у статусі найкращого бомбардира збірної Франції був націлений оформити дубль.

Повний провал поляків

Багато боротьби було у другому таймі. Франція не хотіла відпускати зі своїх рук путівку в 1/4 фіналу Мундіалю у Катарі. Натомість Польщі потрібно було забивати, щоб зрівнювати рахунок.

Глік пробив вище воріт після передачі зі штрафного від Зелінського.

"Пожежа" була біля французьких воріт. Захисники не могли розібратись, хто виб'є м'яч далі від володінь Льоріса. Врешті-решт французи ліквідували небезпеку та зробили це вкрай результативно.

Жиру, Дембеле та Мбаппе організували швидку контратаку. Дембеле класно передачею знайшов Мбаппе. Кіліан потужним ударом з-за меж штрафного прошив ближній кут воріт. Щенсни просто не побачив момент удару, тому реагував за інтуїцією. Франція впевненіше повела у рахунку 2:0.

Відео першого голу Мбаппе

Підопічні Дешама продовжували тиснути на ворота Щенсни, який не мав майже часу на перепочинок. Левандовський ж взагалі загубився на фоні потужної атаки Франції.

Поляки намагались створити бодай щось небезпечне біля воріт Льоріса у другому таймі. Але окрім позиційних атак гостям нічого не вдавалось.

Нестримний Мбаппе

Натомість французи забили втретє. І знову у центрі уваги був Мбаппе. Вже на першій компенсованій до матчу хвилині Кіліан потужним ударом зняв павучка з дальньої дев'ятки володінь Щенсни – 3:0.

Мілік відповів ударом ножицями, але стійка взяла на себе красивий удар.

Наприкінці компенсованого часу суддя побіг дивитись відеоповтор через момент із рукою у француза. Після відеоперегляду суддя вказав на 11 метрів. Пенальті взявся пробивати Левандовський та дуже незграбно пробив. Льоріс зловив круглого, але арбітр попросив перебити пенальті.

З другої спроби Роберт таки забив – 3:1.

Франція обіграла Польщу 3:1 та стала ще один чвертьфіналістом чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

Важливо! Збірна Франція зіграє у чвертьфіналі ЧС-2022 проти переможця матчу Англія – Сенегал.