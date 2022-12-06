Марокко – Іспанія 0:0 (3:0 по пенальті)

Команда Луїса Енріке до стартового свистка вважалася фаворитом матчу проти Марокко у 1/8 фіналу ЧС-2022. Проте африканці під час виступу на груповому етапі турніру довели, що не будуть подарунком для будь-якої збірної.

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"Автобус" збірної Марокко

З перших хвилин матчу "фурія роха" взяла м'яч під свій контроль. Іспанці чудово комбінували, але до реальних загроз справа не доходила. Натомість марокканці, які діяли на контратаках, створили кілька небезпечних ситуацій біля воріт Унаї Сімона.

На 27-й хвилині іспанець Марко Асенсіо завдав небезпечного удару з меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.

"Леви Атласа" мали гарну нагоду відкрити рахунок наприкінці першого тайму. Наєф Агерд зблизька пробив головою після передачи від Соф'яна Буфаля – м'яч пролетів над поперечиною.

На перерву суперники пішли за рахунку 0:0, який більше влаштовував представника Африки.

Щоб добавити гостроти атакувальній ланці, Луїс Енріке випустив на початку другого тайму Альваро Морату. На бомбардирські якості форварда Атлетіко неабияк сподівався наставник збірної Іспанії.

Іспанці практично не залишали половину збірної Марокко. Відсоток володіння м'ячем в другому таймі становив рекордні 83% проти 17% у африканців.

Проте злагоджена гра в обороні підопічних Реграгу зводила нанівець всі зусилля "фурії рохи". Було очевидно, що "леви Атласа" сподівалися довести матч до серії пенальті і там створити сенсацію.

Першу частину завдання марокканці виконали на відмінно. Попереду залишалося відстояти ще два екстратайми.

У додатковий час градус напруги в матчі досяг свого максимума, адже ціна однієї помилки була надто високою.

На 104-й хвилині матчу марокканець Валід Шеддіра опинився на вигідній позиції в штрафному майданчику і зряче пробив низом по центру воріт. Голкіпер іспанців Унаї Сімон бездоганно зреагував на підступний удар форварда Барі.

Поставити крапку в матчі міг іспанець Сарабія. Форвард ПСЖ пробивав з близької відстані, але влучив у стійку.

Буну склав компанію Шовковському

Героєм серії післяматчевих пенальті став голкіпер марокканців Яссін Буну, який повторив подвиг Олександра Шовковського. 31-річний воротар не пропустив жодного м'яча з одиннадцятиметрового.

Збірна Марокко вперше в історії змогла вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу. Свого суперника "леви Атласа" дізнаються після завершення поєдинку Португалія - Швейцарія.