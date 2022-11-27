Японія – Коста-Рика 0:1

Гол: Кейшер Фуллер, 81

Після сенсаційної перемоги над Німеччиною (2:1) в першому турі ЧС-2022 збірна Японії отримала чудовий шанс вийти з групи Е. Для цього "самураям" потрібно було обігрувати головних невдах Мундіалю – збірну Коста-Рики.

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Незважаючи на статус фаворита цього матчу, японці дуже обережно розпочали зустріч. Натомість костариканці демонстрували чудовий контроль м'яча та гру в пас.

Лише під кінець першого тайму підопічні Моріясу згадали про свій статус одного з лідерів групи Е, організувавши кілька перспективних атак на ворота Коста-Рики.

Надто обережна гра збірної Японії відобразилася в нулі на табло після першої половини гри.

Такий перебіг подій не влаштовував наставника японців Моріясу, який зробив дві заміни після перерви. І вже на 46-й хвилині футболісти "країни висхідного сонця" організували перший по-справжньому стовідсотковий момент.

Хідемаса Моріта здійснив чудовий індивідуальний прохід, який завершився ударом з межі штрафного майданчика. Голкіпер костариканців Кейлор Навас продемонстрував свою майстерність, відбивши мяч, який летів під поперечину.

Вирішальний удар Фуллера

Коли гра наближалася до фінального свистка збірна Коста-Рики організувала разючу атаку. Захисник Кейшер Фуллер кволим ударом по центру воріт замкнув передачу Єльцина Техеди. Голкіпер японців відверто проспав епізод.

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Коста-Рики в матчі проти Японії, яка вигідна збірній Німеччині.

Відеоогляд матчу Японія – Коста-Рика

На даний момент три команди групи Е набрали по три очки. Нуль балів у Німеччини, яку сьогодні може влаштувати нічия з іспанцями. В заключному турі "Бундестім" зіграє з Коста-Рикою, а Японія з Іспанією.

Нагадаємо, що в неділю 27 листопада відбудеться центральний матч ігрового дня Іспанія – Німеччина. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.