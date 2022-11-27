Японія – Коста-Рика 0:1
Гол: Кейшер Фуллер, 81
Після сенсаційної перемоги над Німеччиною (2:1) в першому турі ЧС-2022 збірна Японії отримала чудовий шанс вийти з групи Е. Для цього "самураям" потрібно було обігрувати головних невдах Мундіалю – збірну Коста-Рики.
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Незважаючи на статус фаворита цього матчу, японці дуже обережно розпочали зустріч. Натомість костариканці демонстрували чудовий контроль м'яча та гру в пас.
Лише під кінець першого тайму підопічні Моріясу згадали про свій статус одного з лідерів групи Е, організувавши кілька перспективних атак на ворота Коста-Рики.
Надто обережна гра збірної Японії відобразилася в нулі на табло після першої половини гри.
Такий перебіг подій не влаштовував наставника японців Моріясу, який зробив дві заміни після перерви. І вже на 46-й хвилині футболісти "країни висхідного сонця" організували перший по-справжньому стовідсотковий момент.
Хідемаса Моріта здійснив чудовий індивідуальний прохід, який завершився ударом з межі штрафного майданчика. Голкіпер костариканців Кейлор Навас продемонстрував свою майстерність, відбивши мяч, який летів під поперечину.
Вирішальний удар Фуллера
Коли гра наближалася до фінального свистка збірна Коста-Рики організувала разючу атаку. Захисник Кейшер Фуллер кволим ударом по центру воріт замкнув передачу Єльцина Техеди. Голкіпер японців відверто проспав епізод.
Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Коста-Рики в матчі проти Японії, яка вигідна збірній Німеччині.
Відеоогляд матчу Японія – Коста-Рика
На даний момент три команди групи Е набрали по три очки. Нуль балів у Німеччини, яку сьогодні може влаштувати нічия з іспанцями. В заключному турі "Бундестім" зіграє з Коста-Рикою, а Японія з Іспанією.