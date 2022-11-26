Аргентина – Мексика 2:0

Гол: Мессі, 64, Енцо Фернандес, 87.

На чемпіонаті світу 2022 завершився сьомий ігровий день. В останньому поєдинку суботи Мексиці протистояла Аргентина, яка зганьбилась у першому турі, пише 24 канал.

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Команда Ліонеля Скалоні подарувала три очки Саудівській Аравії, головному аутсайдеру всього турніру. Тепер же у грі з мексиканцями "альбіселесте" влаштовувала лише перемога, щоб мати реальні шанси в боротьбі за плей-офф. Мексика ж навпаки могла б задовольнитися нічиєю, адже в останньому турі підопічним Мартіно грати проти аравійців.

У порівнянні з першим матчем Скалоні замінив ледь не половину складу, зі старту з'явились Монтіель, Лісандро Мартінес, Акунья, Гвідо Родрігес та Макаллістер. Натомість напад не змінився. Позиції Мессі, Лаутаро Мартінеса та Ді Марії не підлягають обговоренню.

Переможець Копа Америка забрав м'яч у свої ноги, але мексиканці проти цього не протестували. Тим паче, що реальних моментів у "альбіселесте" майже не було. Але гра змінилась після перерви.

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Мексиканці занадто сильно притиснулись до власних воріт, а Аргентина відчула свою силу. І в середині другого тайму підопічні Скалоні забили. І знову це зробив Мессі, як і в першому матчі!

Форвард ПСЖ отримав м'яч від Ді Марії перед чужим майданчиком і відважився на дальній постріл. Очоа не встиг відреагувати на удар і м'яч влетів у нижній кут воріт.

Відео голу Мессі:

В подальшому Аргентина заспокоїла гру і перейшла у режим "стримування". Херардо Мартіно намагався освіжити атаку мексиканців, однак команда все більше розкривалась і лише давала супернику шанс на контратаки.

Цікавий факт. Для Ліонеля це вже восьмий гол на чемпіонатах світу. За цим показником він наздогнав Кріштіану Роналду, Дієго Марадону, Руді Феллера та Рівалдо.

У підсумку аргентинці змогли забити вдруге у ворота Очоа. Після кутового Мессі відпасував на Енцо Фернандеса, який вийшов на заміну. Хавбек увійшов у карний майданчик суперника і красиво пробив у дальній верхній кут.

Перемога дозволила аргентинцям вийти на друге місце в групі, але в останньому турі їй доведеться все одно брати очки з поляками. Тріумф над нашими сусідами дозволить Мессі і компанії виграти групу.

А ось нічиї може не вистачити, якщо у матчі Мексика – Саудівська Аравія не буде нічиєї. Аравійці по баллам тоді обійдуть Аргентину, а мексиканці – по різниці голів. Мексиканців же влаштує лише перемога над аравійцями та, бажано, перемога Польщі над аргентинцями.

Турнірне становище: