Мексика – Польща 0:0

У вівторок, 22 листопада, в Катарі відбувся матч першого туру Мундіалю-2022 між збірними Мексики та Польщі.

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З перших хвилин матчу мексиканці захопили ініціативу та частіше загрожували воротам збірної Польщі. Хесус Гальярдо та Алексіс Вега мали чудові нагоди відрити рахунок у поєдинку.

Лідер "Кадри" Роберт Левандовський практично не мав можливостей продемонструвати свій бомбардирський талант.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Фатальний промах Левандовського

На 54-й хвилині матчу Левандовський впав у штрафному майданчику мексиканців після зіткнення із суперником. Арбітр матчу, переглянувши VAR, вказав на одинадцятиметрову позначку.

До м'яча підійшов капітан збірної Польщі, але його удар у блискавичному стрибку відбив Гільєрмо Очоа.

А вже на 64-й хвилині зустрічі свою майстерність продемонстрував Войцех Щенсний. Нападник клубу Америка Генрі Мартін головою наносив удар у напрямку воріт, але голкіпер поляків видав чудовий сейв, запобігши голу.

У кінці поєдинку обидві команди мали шанси вирвати перемогу. Проте вирішального удару жодній із команд не вдалося організувати. Фінальний свисток арбітра зафіксував другу нульову нічию на чемпіонаті світу.

Відеоогляд матчу Мексика – Польща

Свій наступний матч команди зіграють 26 листопада: Польща спробує переграти Саудівську Аравію, а Мексика зустрінеться із розлюченою Аргентиною.