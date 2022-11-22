Мексика – Польща 0:0
У вівторок, 22 листопада, в Катарі відбувся матч першого туру Мундіалю-2022 між збірними Мексики та Польщі.
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З перших хвилин матчу мексиканці захопили ініціативу та частіше загрожували воротам збірної Польщі. Хесус Гальярдо та Алексіс Вега мали чудові нагоди відрити рахунок у поєдинку.
Лідер "Кадри" Роберт Левандовський практично не мав можливостей продемонструвати свій бомбардирський талант.
На перерву команди пішли за нульового рахунку.
Фатальний промах Левандовського
На 54-й хвилині матчу Левандовський впав у штрафному майданчику мексиканців після зіткнення із суперником. Арбітр матчу, переглянувши VAR, вказав на одинадцятиметрову позначку.
До м'яча підійшов капітан збірної Польщі, але його удар у блискавичному стрибку відбив Гільєрмо Очоа.
А вже на 64-й хвилині зустрічі свою майстерність продемонстрував Войцех Щенсний. Нападник клубу Америка Генрі Мартін головою наносив удар у напрямку воріт, але голкіпер поляків видав чудовий сейв, запобігши голу.
У кінці поєдинку обидві команди мали шанси вирвати перемогу. Проте вирішального удару жодній із команд не вдалося організувати. Фінальний свисток арбітра зафіксував другу нульову нічию на чемпіонаті світу.
Відеоогляд матчу Мексика – Польща
Свій наступний матч команди зіграють 26 листопада: Польща спробує переграти Саудівську Аравію, а Мексика зустрінеться із розлюченою Аргентиною.