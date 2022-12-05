Бразилія – Південна Корея 4:1

Голи: Вінісіус, 7, Неймар, 13, Рішарльсон, 29, Пакета, 36 – Пек Син Хо, 76.

Варте уваги Напруга до останнього: Хорватія долає Японію в серії пенальті та виходить в чвертьфінал

Від вмотивованої Південної Кореії у поєдинку чекали серйозної боротьби. Та от Бразилія до зустрічі підійшла з холодною головою і гарячою латиноамериканською кров’ю.

Збірна Бразилії надто жваво розпочала поєдинок. Уже з перших хвилин вони вирішили продемонструвати хто тут фаворит. На 6 хвилині Вінісіус опинився сам з м’ячем у штрафному майданчику суперника, обдумав свої дії та відправив "круглого" у дальній кут воріт. Уже за 5 хвилин Неймар подвоїв перевагу своєї команди, впевнено реалізувавши пенальті. Бразилія продовжувала феєрити. Латиомариканці у третьому забитому м’ячі продемонстрували свою неймовірну техніку сповна. Рішарльсон пожонглював з м’ячем перед карним майданчиком Південної Кореї, а далі він зі своїми колегами по збірній Бразилії провів красиву комбінацію, після якої Рішарльсон вийшов на побачення з воротарем та релізував свій момент. Збірна Бразилії нагадувала лавину, яку вже не зупинити. Вони масовою атакою пішли на ворота суперника. Після радіокерованої передачі, Пакета точним ударом з меж штрафного закотив четвертий гол у ворота суперника. Бразилія підтанцьовуючи пішла на перерву, корейці - з опущеними головами.

У другому таймі бразильці вирішили вже просто так не забивати. Вони були у пошуках естетики, яку так і не знайшли. Корейців ж варто відзначити за самовіддачу, бажання та, не зважаючи на рахунок, бойовий настрій. Їхні старання таки вилились у результат. На 76 хвилині Пек Син Хо, який тільки вийшов на заміну, дальнім ударом, з-за меж штрафного майданчика прошив Аліссона. Однак рахунок так і залишився розгромним – 4:1.

Бразилія виходить у чвертьфінал, де на них уже чекає збірна Хорватії. Південній Кореї ж варто подякувати за хороший виступ на ЧС та тільки побажати успіхів у майбутньому.