Англія – США 0:0

Родоначальники футболу в матчі проти збірної США мали довести своє лідерство в групі В. Проте американці, які добряче попсували нерви Уельсу, збиралися проявити свої найкращі якості у поєдинку з англійцями.

Варте уваги Іран вирвав перемогу над Уельсом, забивши на 90+8 і 90+11 хвилинах у матчі з вилученням воротаря

Обидва суперника в першому таймі запропонували глядачам дуже динамічні гру. Майже на кожну атаку Англії "янкі" відповідали небезпекою біля воріт Пікфорда.

Особливу небезпеку у складі американців створював Крістіан Пулішич. На 33-й хвилині матчу вінгер Челсі гарматним пострілом поцілив у поперечину воріт англійців. Пікфорд навіть не відреагував на гармату.

Наприкінці першого тайму Пулішич відгукнувся на передачу Деста, але м'яч після його удару пролетів поруч зі штангою.

Якщо в першому таймі підопічні Гарета Саутгейта більше контролювали м'яч, то перебіг другого тайму закономірно поставив питання: а хто ж родоначальник футболу?

Американці повністю захопили ініціативу, не дозволяючи англійцям створити бодай небезпечний момент.

Такий перебіг подій не влаштовував Саутгейта, який в середині другої 45-хвилинки випустив на поле Джордана Хендерсона та Джека Гріліша.

І дійсно, футболісти збірної Англії перевели гру на половину поля США, але всі небезпечні моменти "гасили" захисники американців.

Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию в матчі Англія – США. Суперники показали рівну гру, а деяких компонентах американці навіть переважали англійців.

Англія зберегла лідерство в групі В, але ще не гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022. Американцям потрібно перемагати в останньому матчі збірну Ірану, щоб продовжити виступи на Мундіалі.

Свої наступні матчі збірні Англії та США проведуть 29 листопада. "Три леви" зіграють проти Уельсу, а "янкі" зустрінуться з Іраном.