Англія – США 0:0
Родоначальники футболу в матчі проти збірної США мали довести своє лідерство в групі В. Проте американці, які добряче попсували нерви Уельсу, збиралися проявити свої найкращі якості у поєдинку з англійцями.
Варте уваги Іран вирвав перемогу над Уельсом, забивши на 90+8 і 90+11 хвилинах у матчі з вилученням воротаря
Обидва суперника в першому таймі запропонували глядачам дуже динамічні гру. Майже на кожну атаку Англії "янкі" відповідали небезпекою біля воріт Пікфорда.
Особливу небезпеку у складі американців створював Крістіан Пулішич. На 33-й хвилині матчу вінгер Челсі гарматним пострілом поцілив у поперечину воріт англійців. Пікфорд навіть не відреагував на гармату.
Наприкінці першого тайму Пулішич відгукнувся на передачу Деста, але м'яч після його удару пролетів поруч зі штангою.
Якщо в першому таймі підопічні Гарета Саутгейта більше контролювали м'яч, то перебіг другого тайму закономірно поставив питання: а хто ж родоначальник футболу?
Американці повністю захопили ініціативу, не дозволяючи англійцям створити бодай небезпечний момент.
Такий перебіг подій не влаштовував Саутгейта, який в середині другої 45-хвилинки випустив на поле Джордана Хендерсона та Джека Гріліша.
І дійсно, футболісти збірної Англії перевели гру на половину поля США, але всі небезпечні моменти "гасили" захисники американців.
Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию в матчі Англія – США. Суперники показали рівну гру, а деяких компонентах американці навіть переважали англійців.
Англія зберегла лідерство в групі В, але ще не гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022. Американцям потрібно перемагати в останньому матчі збірну Ірану, щоб продовжити виступи на Мундіалі.
Свої наступні матчі збірні Англії та США проведуть 29 листопада. "Три леви" зіграють проти Уельсу, а "янкі" зустрінуться з Іраном.