Південна Корея – Португалія 1:2

Голи: Кім Йон Гвон, 27, Хван Хі Чхан, 90+1 – Орта, 5.

Визначились усі представники групи Н на чемпіонаті світу 2022, які оформили вихід у плей-офф. За тур до фінішу одне з місць забезпечила собі Португалія, пише 24 канал.

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В останньому турі Роналду і компанія протистояли корейцям, які після поразки від Гани опинились у скрутному становищі. Лише перемога над Португалією та невиграш Гани у паралельному матчі давали підопічним Бенту шанси на плей-офф.

Фернанду Сантуш виставив резервний склад, який розбавив кількома футболістами основи (в тому числі і Роналду). І вже на п'ятій хвилині португальці відкрили рахунок. Рікарду Орта відгукнувся на простріл Далота і розстріляв ворота суперника з близької відстані.

Відео голу Орти:

Правда, "азійські тигри" показали зуби і так просто не здавались. Вже в середині першого тайму корейці зрівняли рахунок. Після подачі з кутового м'яч рикошетом від Роналду потрапив до Кіма Йонг Вона. Захисник Ульсана з двох метрів вразив ворота Кошти.

Гол Кіма:

У другому таймі Португалія заспокоїла гру і провела низку замін, щоб поберегти лідерів перед плей-офф. Корейці ж поступово створювали тиск, але захист суперників був на висоті.

Враховуючи рахунок паралельного матчу (Уругвай вигравав 2:0 у Гани), перемога би виводила підопічних Бенту в плей-офф. І свого азійці таки досягли. На першій компенсованій хвилині Сон Хин Мін організував контратаку і вивів Хван Хі Чхана на побачення із Коштою.

Відео голу Хвана:

Форвард Вулверхемптона перекинув воротаря суперника і таки вирвав перемогу. Якби уругвайці забили ще один м'яч або Гана зрівняла би рахунок, то Корея опинилась би за бортом.

Але у паралельній грі був зафіксований рахунок саме 0:2, що дозволило команді Бенту втретє вийти в плей-офф. Там "азійським тиграм", скоріш за все, треба буде зіграти з Бразилією, тоді як на Португалію чекатимуть Сербія, Швейцарія або Камерун.

Турнірне становище: