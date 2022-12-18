Аргентина – Франція 2:0

Голи: Мессі, 23 (пен.), Ді Марія, 36.

Цей день настав! У Катарі проходить головний поєдинок футбольного чотириріччя – збірна Аргентини зійшлась із чинними чемпіонами світу Францією, пише 24 канал.

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У 2018 році підопічні Дешама здолали у фіналі Хорватію (4:2) і здобули другий для своєї країни Кубок світу. До цього Франція тріумфувала лише на домашньому Мундіалі 1998 року.

Аргентина теж є двократним чемпіоном світу, але ці титули дались "альбіселесте" куди раніше – у 1978 та 1986 роках. В останній раз аргентинці були у фіналі у 2014 році, коли мінімально поступились Німеччині.

Оптимальний склад Аргентини та відновлення французів

Зараз команда Скалоні підійшла до вирішальному матчі в оптимальному складі. Нарешті відновився Анхель Ді Марія, який починав турнір як основний, але у плей-офф вимушений був сісти на лавку. Ну і звісно ж куди без Мессі!

Капітан збірної Аргентини з'явився у 26-му своєму матчі на чемпіонатах світу. Це дозволило йому обійти Лотара Маттеуса і стати головним гвардійцем чемпіонатів світу. Йому пару у центрі нападу склав Хуліан Альварес.

У Франції ж було чимало проблем перед матчем. Майже весь центр захисту та півзахисту перехворів перед фіналом. Були чутки про вірус у стані "Ле Бле", але врешті решт всі футболісти основи вийшли з перших хвилин.

У порівнянні із півфіналом до складу повернулись Рабьо та Упамекано. Також нікуди з основи не зникли Жиру, Мбаппе та Грізманн. Останні двоє мали шанс відзначитись у другому фіналі ЧС в кар'єрі, адже вони вражали ворота хорватів у 2018-му.

Обережний початок матчу і пенальті для Мессі

Команди вирішили не бігти одразу в напад, що типово для фінальних поєдинків. Ініціативу до своїх ніг прибрали аргентинці і схоже, що Франція не була проти. Кілька моментів для удару мав Ді Марія, але м'яч летів повз ворота.

Але свій момент Аргентина знайшла в середині першого тайму. Той таки Анхель увійшов у карний майданчик французів і вдало підставився під підніжку Дембеле. Суддя впевнено вказав на "позначку". Пенальті без шансів реалізував Ліонель Мессі, який забив 12-ий м'яч на чемпіонатах світу.

Відео голу Мессі:

Аргентина ефективно діє на контратаці

Франція спробувала швидко відповісти і пішли в атаку, але Аргентина дуже ефективно скористалась цим. На 36 хвилині "альбіселесте" вдалась яскрава контратака.

Альварес з флангу запустив у забіг МакАллістера, який зміг відірватись від опікуна. Алексіс відтягнув на себе Варана і прострілив на вільного Ді Марію. Анхель без проблем розстріляв ворота Льоріса, подвоївши перевагу Аргентини.

Як забивав Ді Марія:

Дешам вирішив не тягнути із замінами і вже у першому таймі зробив дві перестановки. Жиру та Дембеле вже на 41 хвилині поступились місцями на полі Тюраму та Коло Муані. Втім до перерви рахунок не змінився.