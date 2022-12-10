Марокко – Португалія 1:0

Гол: Ен-Несірі, 42.

У п'ятницю, 9 грудня, визначились перші два півфіналіста чемпіонату світу 2022. Ними стали Хорватія та Аргентина, які здобули перемоги в серіях пенальті.

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Третій учасник 1/2 фіналу визначався у битві між Марокко та Португалією, пише 24 канал. Команда Валіда Реграгі могла увійти в історію в разі перемоги, адже ще жодна африканська збірна не виходила у півфінал чемпіонату світу.

Португальці ж винесли у минулій грі Швейцарію з рахунком 6:1 і продовжили йти до мрії – фіналу ЧС. Для головної зірки команди Кріштіану Роналду це була б неймовірна історія на його останньому Мундіалі.

Марокко нав'язало свою гру

Правда, сам CR7 знову залишився в запасі, поступившись місцем в основі автора хет-трика у ворота швейцарців Гонсалу Рамушу. Португалія активно почала гру, але Марокко доволі швидко вирівняло матч.

Ближче до перерви саме африканці були гостріше і вони таки досягли свого на 42 хвилині. Нападник Севільї Ен-Несірі відгукнувся на подачу з флангу і вразив порожні ворота португальців. Діогу Кошта невдало вийшов на м'яч.

Відео голу Ен-Несірі:

Марокко терпить і тріумфує

У другому таймі підопічні Реграгі очікувано відійшли в оборону, тоді як тренер "червоно-зелених" активно посилював напад. На полі з'явився не тільки Роналду, а ще і Орта, Леау та Канселу.

По суті вже з середини другої половини почала навала на ворота Буну. Португальці володіли м'ячем, але не так часто знаходили можливість пробити в ствір. А коли у них це виходило, на висоті був кіпер Севільї.

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Марокканці навіть залишились у меншості після двох "гірчичників" для Шеддіри в кінці гри. Але організована оборона команди не дала жодного реального шансу для Португалії.

Перший африканський півфінал

Марокко продовжує творити історію, ставши першою африканською збірною, яка вийшла у півфінал ЧС. А Португалія знову ні з чим їде додому і схоже, що 37-річний Кріштіану Роналду так і залишиться без медалі Мундіаля.

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Тепер же "леви Атласа" спробують створити чергову сенсацію і зняти скальп ще з одної європейської топ-збірної. Після перемоги над Іспанією і Португалією у півфіналі марокканці зіграють з Англією або Францією. Матч 1/2 фіналу відбудеться 14 грудня.