Португалія – Гана 3:2

Голи: Роналду, 65 (пен.), Феліш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букарі, 89

Збірна Португалії виходила на поєдинок проти Гани у статусі беззаперечного фаворита протистояння. Проте перебіг Мундіалю вже неодноразово довів той факт, що для "темних конячок" турніру не існує авторитетів.

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Цей чемпіонат світу стане останнім в блискучій кар'єрі Кріштіану Роналду. Тож не дивно, що під час виконання гімну він розчулився до сліз.

З перших хвилин португальці захопили ініціативу. Вони тотально контролювали м'яч та постійно загрожували воротам африканцям. Проте зламати захист Гани виявилося не таким вже й легким завданням.

Роналду з партнерам одна за одною марнували чудові нагоди відкрити рахунок. У першому таймі м'яч все ж таки побував у сітці воріт Гани, але арбітр зафіксував, що Роналду порушив правила.

На перерву команди пішлим за рахунку 0:0, залишивши найцікавіше на другий тайм.

У другій половині матчу травму отримав хавбек португальців Отавіо. Фернанду Сандуш вимушений був замінити його на Вільяма Карвалью.

Необов'язковий пенальті

На 63-й хвилині матчу арбірт побачив порушення правил проти Роналду і призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов найкращий бомбардир португальців і потужно пробив впритул зі стійкою.

Підопічні Фернанду Сантуша дещо заспокоїлися, чим скористалися африканці.

Валідольна кінцівка матчу

Спочатку потужного удару завдав хавбек Аяксу Мохаммед Кудус, але Діогу Кошта виявився на місці.

А за кілька хвилин Андре Аю скористався чудовим пасом і відновив рівновагу в матчі - 1:1.

Цей гол не на жарт розізлив португальців, які протягом двох хвилин двічі відправили м'яч до сітки воріт збірної Гани. Спочатку Жоау Феліш скористався пасом Бруну Фернандеша і реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

А трохи згодом Рафаел Леау влучно пробив по воротах африканців після пасу того ж Фернандеша.

Здавалося гра зроблена, але на останній хвилині основного часу Осман Букарі повернув інтригу в матчі.

Втім, фінальний свисток арбітру зафіксував непросту перемогу португальців з рахунком 3:2.

Нагадаємо, в першому матчі групи Н збірнва Уругваю поділила очки з Південною Кореєю.

Важливо! Свій наступний поєдинок Роналду і компанія проведуть 28 листопада проти Уругваю. Збірна Гани в цей же день зіграють із Південною Кореєю.