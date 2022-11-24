Уругвай – Південна Корея 0:0

Група H на чемпіонаті світу 2022 – найбільш рівна. Кожна збірна в цьому квартеті має шанс вийти з групи, а явного фаворита немає. Матч між збірними Уругваю та Південною Кореєю лише підтвердив це.

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"0" – це не лише кількість голів в матчі між Уругваєм та Південною Кореєю, але й ударів в площину воріт. Обидві команди зіграли занадто акуратно та майже безпомилково у захисті.

Каркас на стороні корейців

Два найбільш небезпечні моменти були наприкінці кожного з таймів. І в обох випадках після удару уругвайців. А від пропущених голів їх суперників рятував каркас воріт.

У першому таймі Дієго Годін пробивав головою після подачі з кутового. Але м'яч влучив у штангу.

А вже наприкінці другого тайму єдиний гол в матчі міг забити Феде Вальверде. Він славиться потужним ударом. І наважився на дальній постріл. Але м'яч влучив в хрестовину воріт.

Це вже четвертий матч на ЧС-2022, який закінчився без забитих голів. Перед тим таким відзначилися матчі Данія – Туніс, Мексика – Польща та Марокко – Хорватія.